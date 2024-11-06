Стало известно, грозит ли российским ежам вымирание вслед за европейскими сородичами

В Московском регионе пока не наблюдается резкого сокращения численности ежей. Напротив, этим летом дачники встречали этих колючих зверьков на своих участках даже чаще, чем в прошлом году. Об этом заявила зоолог Татьяна Бондаренко, комментируя информацию о том, что в Европе ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы из-за угрозы вымирания.

При этом эксперт не исключила, что в ближайшие годы ежей может стать действительно меньше. Виной всему деятельность человека, который распыляет на огородах инсектициды в надежде убить вредителей.

«Ёж, пришедший полакомиться этими вредителями, тоже может отравиться химикатами и умереть», — уточнила Бондаренко в интервью интернет-издание Regions.ru.

Кроме того, влиять на популяцию ежей могут опасные заболевания. Например, среди диких животных очень распространено бешенство. Опасность кроется в том, что больной ёжик может выглядеть здоровым: не агрессировать, не кусать и быть спокойным. Поэтому дачникам лучше не подходить совсем к этим зверькам и тем более их не трогать.

Третьей причиной сокращения численности ежей может быть расширение городской среды. Массовые застройки территорий, вырубки лесов негативно влияют на их популяцию.