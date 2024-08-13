Врачи бьют тревогу: В российском регионе ежи покусали девять человек
Девять жителей Ярославской области пострадали от укусов ежей за месяц
За прошедший месяц девять жителей Ярославской области обратились за медицинской помощью после укусов ежей. Об этом сообщил заведующий травмпункта Клинической больницы имени Соловьёва Александр Терентьев.
В медучреждении напомнили, что ежи могут быть переносчиками смертельно опасного бешенства. Заражение человека происходит через укусы, раны, ссадины. Особенно опасны укусы в голову, лицо и кисти рук. После нападения следует незамедлительно обработать рану — в течение нескольких минут промывать водой с мылом. Затем место укуса необходимо обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода. А после незамедлительно бежать в травмпункт.
"Никогда не трогайте дикого ежа, даже если он кажется милым и дружелюбным. Если вам необходимо перенести его в другое место, то обязательно наденьте перчатки и держите его на расстоянии вытянутой руки. Не позволяйте детям играть с дикими ежами", — предупредили медики.
А ранее Life.ru писал, что слепни могут переносить опасные для человека заболевания. По словам специалиста, большинство этих патологий можно благополучно вылечить, но последствия для здоровья могут быть необратимы.
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