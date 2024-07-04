Смертельный "кусь": Россиянам рассказали о скрытой опасности домашних животных
Врач Доронина: Укус домашнего животного может привести к летальному исходу
Даже одомашненные животные продолжают сохранять свои основные инстинкты, применяя острые зубы и когти в случае испуга или угрозы. Поранить хозяина коты, собаки и другие питомцы способны и в ходе безобидной игры. Бездействие в этом случае — фатальная ошибка, заявила врач Наталья Доронина.
По словам завотделением Видновской КБ, через полученные при взаимодействии с животными травмы человек может подхватить столбняк или бешенство. Эти болезни излечимы, но если надолго отложить приём нужных препаратов, худшего сценария не избежать.
"При отсутствии своевременной медицинской помощи эти недуги могут привести к летальному исходу. Помимо физических травм могут проявляться и психологические: развивается страх перед животными", — рассказала собеседница интернет-издания Regions.
Доронина посоветовала не испытывать судьбу и сразу же обращаться в медпункт. Немаловажно защищать от заболеваний и самих питомцев. Для этого достаточно регулярно возить пушистого любимца на осмотр в ветклинику и давать ему средства от паразитов, блох и клещей, подытожила врач.
В летний период домашние питомцы тоже рискуют подхватить смертельно опасную болезнь. Разносчиками большинства недугов в случае с животными являются насекомые: мошки, клещи и комары. Последние зачастую переносят туляремию и дирофиляриоз.