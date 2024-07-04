Смертельный "кусь": Россиянам рассказали о скрытой опасности домашних животных

Даже одомашненные животные продолжают сохранять свои основные инстинкты, применяя острые зубы и когти в случае испуга или угрозы. Поранить хозяина коты, собаки и другие питомцы способны и в ходе безобидной игры. Бездействие в этом случае — фатальная ошибка, заявила врач Наталья Доронина.

По словам завотделением Видновской КБ, через полученные при взаимодействии с животными травмы человек может подхватить столбняк или бешенство. Эти болезни излечимы, но если надолго отложить приём нужных препаратов, худшего сценария не избежать.

"При отсутствии своевременной медицинской помощи эти недуги могут привести к летальному исходу. Помимо физических травм могут проявляться и психологические: развивается страх перед животными", — рассказала собеседница интернет-издания Regions.