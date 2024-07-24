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24 июля, 04:00

Врач рассказал о способности слепней переносить опасные для человека заболевания

Врач Корниенко: Слепни могут переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит

Укус слепня может быть опасным, потому что это насекомое способно переносить ряд опасных заболеваний, предупредил интернет-издание Regions врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко. По его словам, слепни пьют кровь даже у мёртвых животных.

"После укуса есть риск заразиться лимфатическим филяриозом, клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом — вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, трипаносомозом или болезнью Шагаса. Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций", — рассказал Корниенко.

Если вовремя обратиться к врачу, большинство этих заболеваний можно успешно вылечить, но последствия для здоровья могут быть необратимы. При затруднённом дыхании, начавшейся тошноте или рвоте, потере сознания после укуса нужно срочно бежать в больницу. На всякий случай при себе должна быть аптечка с препаратами, которые медики рекомендуют в подобных случаях.

Россиянам рассказали, какой страшной болезнью опасны укусы насекомых для домашних животных
Россиянам рассказали, какой страшной болезнью опасны укусы насекомых для домашних животных

Ранее врач рассказал, что в Подмосковье выявлены насекомые, чей укус может привести к смертельным последствиям. Основными угрозами для людей на открытой местности являются оводы и слепни.

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Wikipedia / Dack9

Анатолий Симоненко
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