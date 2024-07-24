Врач рассказал о способности слепней переносить опасные для человека заболевания

Укус слепня может быть опасным, потому что это насекомое способно переносить ряд опасных заболеваний, предупредил интернет-издание Regions врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко. По его словам, слепни пьют кровь даже у мёртвых животных.

Если вовремя обратиться к врачу, большинство этих заболеваний можно успешно вылечить, но последствия для здоровья могут быть необратимы. При затруднённом дыхании, начавшейся тошноте или рвоте, потере сознания после укуса нужно срочно бежать в больницу. На всякий случай при себе должна быть аптечка с препаратами, которые медики рекомендуют в подобных случаях.