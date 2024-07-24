Врач рассказал о способности слепней переносить опасные для человека заболевания
Врач Корниенко: Слепни могут переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит
Укус слепня может быть опасным, потому что это насекомое способно переносить ряд опасных заболеваний, предупредил интернет-издание Regions врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко. По его словам, слепни пьют кровь даже у мёртвых животных.
"После укуса есть риск заразиться лимфатическим филяриозом, клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом — вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, трипаносомозом или болезнью Шагаса. Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций", — рассказал Корниенко.
Если вовремя обратиться к врачу, большинство этих заболеваний можно успешно вылечить, но последствия для здоровья могут быть необратимы. При затруднённом дыхании, начавшейся тошноте или рвоте, потере сознания после укуса нужно срочно бежать в больницу. На всякий случай при себе должна быть аптечка с препаратами, которые медики рекомендуют в подобных случаях.
Ранее врач рассказал, что в Подмосковье выявлены насекомые, чей укус может привести к смертельным последствиям. Основными угрозами для людей на открытой местности являются оводы и слепни.
Wikipedia / Dack9