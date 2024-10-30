«Ещё есть шанс»: В Европе бьют тревогу из-за попадания ежей в Красную книгу
Ежей занесли в Красную книгу из-за сокращения численности на треть за десять лет
В Европе на треть сократилась популяция ежей, после этого вид был занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы. Об этом сообщает британская газета The Guardian. За последнее десятилетие их численность вида сократилась как минимум на 30% в большей части ареала его обитания.
Ещё недавно ежи относились к виду, «наименее вызывающему опасения». За последнее десятилетие они пришли к грани вымирания из-за масштабной городской застройки, сельского хозяйства и прокладки дорог. Также урон виду нанесли пестициды и неэкологичные домашние сады. Исследователи отмечают, что «ещё есть шанс» остановить тотальное вымирание западноевропейского ежа. Людей призвали отказаться от химикатов в своих садах и устанавливать маленькие домики для гостей.
В последний летний месяц девять жителей Ярославской области обратились за медицинской помощью после укусов ежей. Врачи напомнили, что колючие малыши могут быть переносчиками смертельно опасного бешенства.
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