«Ещё есть шанс»: В Европе бьют тревогу из-за попадания ежей в Красную книгу

В Европе на треть сократилась популяция ежей, после этого вид был занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы. Об этом сообщает британская газета The Guardian. За последнее десятилетие их численность вида сократилась как минимум на 30% в большей части ареала его обитания.

Ещё недавно ежи относились к виду, «наименее вызывающему опасения». За последнее десятилетие они пришли к грани вымирания из-за масштабной городской застройки, сельского хозяйства и прокладки дорог. Также урон виду нанесли пестициды и неэкологичные домашние сады. Исследователи отмечают, что «ещё есть шанс» остановить тотальное вымирание западноевропейского ежа. Людей призвали отказаться от химикатов в своих садах и устанавливать маленькие домики для гостей.