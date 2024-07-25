Переносит бешенство и лихорадку: Назван очаровательный зверёк, к которому лучше не приближаться

Дикие ежи переносят опасные заболевания, такие как сальмонеллёз, лептоспироз и бешенство. Этих милых на первый взгляд зверушек лучше не брать на руки, предупредил старший преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев.

"Ежи могут переносить жёлтую лихорадку, сальмонеллёз, лептоспироз и бешенство. Чаще всего заражение происходит через укус. Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется", — пояснил Гоев в беседе с NEWS.ru.

Хирург дополнил, что в случае укуса необходимо поймать зверька и отнести его к ветеринару для исключения бешенства. Кроме того, рану от укуса следует обработать раствором антисептика и обратиться к врачу. Инфекция не может попасть в организм человека, если тот укололся иголками ежа. По словам специалиста, эти опасные шипы защищают зверя от хищников.

"Ежи накалывают на иголки яблоки не ради еды. Это способ бороться с паразитами — в яблоках содержатся определённые вещества, которые этому способствуют", — уточнил эксперт.