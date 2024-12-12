Россиянка начала бояться воды после укуса лисы и умерла

В Михайловке Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы: россиянка подхватила бешенство и начала бояться воды.

44-летняя женщина обратилась в больницу из-за начавшейся гидрофобии: при виде воды или мысли о ней у пациентки начинался сильный приступ, каждый раз, когда она пыталась попить, её охватывала паническая атака. Подобный симптом — следствие развивающегося бешенства в организме.

Женщина, вспомнив о недавнем укусе лисы, рассказала врачам, что решила не обращаться после инцидента за помощью, её ничего не беспокоило. Пациентку экстренно госпитализировали, но было уже поздно, болезнь сильно прогрессировала. Спустя несколько дней жительница Михайловки умерла.