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Регион
9 февраля, 08:43

Школы на Алтае закрываются на карантин из-за вспышки свиного гриппа и ОРВИ

В Республике Алтай растёт заболеваемость ОРВИ – за неделю с 1 по 7 февраля региональное управление Роспотребнадзора насчитало здесь 1 125 новых случаев заболевания. Среди заболевших 885 детей, которым нет и 14 лет.

44 человека подхватили грипп. Из них 20 случаев выявили на этой неделе. Врачи считают, что заболеваемость продолжит расти, а доминирующим при этом будет вирус гриппа А (H1N1) pdm09. Кроме того, было зафиксировано 65 случаев внебольничной пневмонии, из которых 20 — дети до 14 лет. Семь школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и пневмонии. Частично закрытыми оказались девять школ.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что за последнюю неделю в России на 17,5% увеличилась заболеваемость вирусными инфекциями. Всплеск наблюдается в более 50 регионах страны. Для предотвращения распространения на карантин закрыли 72 школы и 32 детсада.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Medvedkov

Владимир Озеров
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