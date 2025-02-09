Школы на Алтае закрываются на карантин из-за вспышки свиного гриппа и ОРВИ

В Республике Алтай растёт заболеваемость ОРВИ – за неделю с 1 по 7 февраля региональное управление Роспотребнадзора насчитало здесь 1 125 новых случаев заболевания. Среди заболевших 885 детей, которым нет и 14 лет.

44 человека подхватили грипп. Из них 20 случаев выявили на этой неделе. Врачи считают, что заболеваемость продолжит расти, а доминирующим при этом будет вирус гриппа А (H1N1) pdm09. Кроме того, было зафиксировано 65 случаев внебольничной пневмонии, из которых 20 — дети до 14 лет. Семь школ полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и пневмонии. Частично закрытыми оказались девять школ.