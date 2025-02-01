Вакцинация, питание и сон: Россиянам дали советы по профилактике ОРВИ

Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний требует комплексного подхода. Однако прежде всего необходимо обратиться к медикам, чтобы составить индивидуальный план вакцинации, рекомендовала врач-терапевт Татьяна Симонова. Она также призвала организовать дома оптимальный микроклимат с влажностью 45-60% и температурой 18–22 градуса.

Кроме того, в период активации ОРВИ стоит избегать большого скопления людей, регулярно мыть руки, не тереть глаза и не трогать слизистые. Для профилактики болезни важное значение играют также физические нагрузки, режим сна и правильное питание.

«Для организации правильного рациона следует мысленно поделить тарелку 22–23 см в диаметре на четыре части: одна вторая овощей и фруктов, одна четвертая — растительные белки, <...> одна четвёртая — сложные углеводы» — подчеркнула собеседница газеты «Известия».