Врач назвала три «стопроцентных» симптома, что у вас грипп, а не ОРВИ
Врач Чернышова: Грипп начинается не с кашля и не с насморка
В пору респираторных заболеваний врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru, как отличить обычную простуду от ОРВИ. Есть три главных признака.
Классический ряд симптомов гриппа, который отличается от других вирусных респираторных заболеваний, — это резкий подъём температуры до высоких цифр, больше 38 градусов, боль в мышцах, так называемая ломота, и головная боль. Вот три признака, которые сразу указывают на грипп и которые невозможно спутать с ОРВИ. Иногда сюда добавляется боль в глазах.
По словам врача, грипп начинается не с кашля и не с насморка — эти симптомы характерны больше для ОРВИ. О гриппе же сигнализируют именно боли в теле.
Ранее Life.ru писал, что в нынешнем эпидемическом сезоне среди всех вирусов гриппа доминирует А(H1N1)pdm09. У больных наблюдается высокая температура, одышка, боль в груди, головокружение. Россиян предупреждают, что грипп часто передаётся при кашле и чихании и может привести к пневмонии, если его не лечить.