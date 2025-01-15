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15 января, 14:04

Врач назвала три «стопроцентных» симптома, что у вас грипп, а не ОРВИ

Врач Чернышова: Грипп начинается не с кашля и не с насморка

В пору респираторных заболеваний врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru, как отличить обычную простуду от ОРВИ. Есть три главных признака.

Классический ряд симптомов гриппа, который отличается от других вирусных респираторных заболеваний, — это резкий подъём температуры до высоких цифр, больше 38 градусов, боль в мышцах, так называемая ломота, и головная боль. Вот три признака, которые сразу указывают на грипп и которые невозможно спутать с ОРВИ. Иногда сюда добавляется боль в глазах.

Надежда Чернышова

Врач-терапевт

По словам врача, грипп начинается не с кашля и не с насморка — эти симптомы характерны больше для ОРВИ. О гриппе же сигнализируют именно боли в теле.

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Ранее Life.ru писал, что в нынешнем эпидемическом сезоне среди всех вирусов гриппа доминирует А(H1N1)pdm09. У больных наблюдается высокая температура, одышка, боль в груди, головокружение. Россиян предупреждают, что грипп часто передаётся при кашле и чихании и может привести к пневмонии, если его не лечить.

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Андрей Горяничев
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