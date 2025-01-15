Врач назвала три «стопроцентных» симптома, что у вас грипп, а не ОРВИ

Классический ряд симптомов гриппа, который отличается от других вирусных респираторных заболеваний, — это резкий подъём температуры до высоких цифр, больше 38 градусов, боль в мышцах, так называемая ломота, и головная боль. Вот три признака, которые сразу указывают на грипп и которые невозможно спутать с ОРВИ. Иногда сюда добавляется боль в глазах.