Врач назвал 5 смертельно опасных ошибок при лечении гриппа

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал россиянам пять распространённых ошибок в лечении гриппа, которые приведут к осложнениям. Люди, как правило, недостаточно серьёзно относятся к этой болезни и переносят её на ногах, что недопустимо. Такое халатное отношение к своему здоровью может закончиться даже летальным исходом.

Кроме того, заболевшие часто занимаются самолечением. Вместо похода к врачу они сами назначают себе противовирусные препараты, которые могут не только не помочь, но и навредить.

«Важно понимать: грипп – не рядовая простуда. Эта инфекция, которая может поражать и сердце, и почки, и сердечно-сосудистую, и нервную систему. Практически все органы и ткани в нашем организме», — отметил инфекционист в беседе с kp.ru.

Необходимо вовремя начать лечение, чтобы вирус не успел распространиться по всему организму. По словам медика, в первые 48 часов после появления симптомов надо принять препарат на основе осельтамивира. Но это лекарство работает только при подтверждённом гриппе. А аспирин, которым россияне ещё с советских времён привыкли сбивать себе температуру, и вовсе может вызвать кровотечение у взрослых и кому у детей, подчеркнул врач.