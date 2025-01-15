Врач назвал 5 смертельно опасных ошибок при лечении гриппа
Инфекционист Тимаков: Неправильное лечение гриппа ведёт к осложнениям
Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал россиянам пять распространённых ошибок в лечении гриппа, которые приведут к осложнениям. Люди, как правило, недостаточно серьёзно относятся к этой болезни и переносят её на ногах, что недопустимо. Такое халатное отношение к своему здоровью может закончиться даже летальным исходом.
Кроме того, заболевшие часто занимаются самолечением. Вместо похода к врачу они сами назначают себе противовирусные препараты, которые могут не только не помочь, но и навредить.
«Важно понимать: грипп – не рядовая простуда. Эта инфекция, которая может поражать и сердце, и почки, и сердечно-сосудистую, и нервную систему. Практически все органы и ткани в нашем организме», — отметил инфекционист в беседе с kp.ru.
Необходимо вовремя начать лечение, чтобы вирус не успел распространиться по всему организму. По словам медика, в первые 48 часов после появления симптомов надо принять препарат на основе осельтамивира. Но это лекарство работает только при подтверждённом гриппе. А аспирин, которым россияне ещё с советских времён привыкли сбивать себе температуру, и вовсе может вызвать кровотечение у взрослых и кому у детей, подчеркнул врач.
Ещё одной распространённой ошибкой являются перегрузки и активность сразу после выздоровления. Необходимо дать себе как минимум две недели на восстановление, чтобы избежать отложенных последствий болезни, например, проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ранее Life.ru писал, что в нынешнем эпидемическом сезоне среди всех вирусов гриппа доминирует А(H1N1)pdm09. У больных наблюдается высокая температура, одышка, боль в груди, головокружение. Россиян предупреждают, что грипп часто передаётся при кашле и чихании и может привести к пневмонии, если его не лечить. Чтобы защитить себя от заражения, следует как можно чаще мыть руки, особенно после возвращения с улицы домой, носить в транспорте и в магазинах маски, а также соблюдать дистанцию.