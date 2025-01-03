Профессор назвал симптомы гриппа-доминатора, провоцирующего тяжёлые болезни

В этом году доминирующий в нашей стране вариант гриппа сопровождается высокой температурой, одышкой, болью в груди, синюшностью губ и головокружением. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Специалист отметил, что в нынешнем эпидемическом сезоне среди выделенных вирусов гриппа преобладает А(H1N1)pdm09. В 2023-2024 он также появлялся на территории РФ, однако тогда случаев было не так много.

«Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжёлое течение и осложнения», — рассказал он журналистам.

Эксперт добавил, что при тяжёлом протекании болезни характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул, головокружение.

Обычно тяжелее всех заболевание переносят лица из групп риска — это дети до 2-х лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, иммунодефицитами, пояснил Чуланов.

Профессор также привёл данные НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России. По его словам, на 51 неделе 2024 года на территории России среди возбудителей ОРВИ преобладали SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%), а доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%, пояснил Чуланов.