Тяжёлая мутация птичьего гриппа обнаружена у пациента в США
Reuters: Вирус птичьего гриппа мутировал у первого тяжёлого пациента в США
Вирус птичьего гриппа претерпел мутацию в США у пациента из Луизианы. По данным Reuters, заболевание протекало в тяжелой форме.
Анализ показал наличие низкочастотных мутаций в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента. Эти мутации не были обнаружены в вирусах, собранных у домашних птиц в районе проживания пациента.
Ранее ученые из института Скриппса установили, что достаточно одной мутации, чтобы штамм «птичьего гриппа» H5N1 начал легко передаваться между людьми. Если это произойдет вне лаборатории, мир может столкнуться с новой пандемией.
Тем не менее, по словам медиков, риск вспышки птичьего гриппа на данный момент остается низким.
Птичий грипп — это острое инфекционное заболевание вирусной природы, поражающее птиц и проявляющееся в виде заболеваний органов пищеварительной и дыхательной систем, с высокой летальностью, достигающей около 56%. Ранее в Камчатском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с вспышкой птичьего гриппа на птицефабрике. В этом году в Мексике зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).
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