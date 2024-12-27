Тяжёлая мутация птичьего гриппа обнаружена у пациента в США

Вирус птичьего гриппа претерпел мутацию в США у пациента из Луизианы. По данным Reuters, заболевание протекало в тяжелой форме.

Анализ показал наличие низкочастотных мутаций в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента. Эти мутации не были обнаружены в вирусах, собранных у домашних птиц в районе проживания пациента.

Ранее ученые из института Скриппса установили, что достаточно одной мутации, чтобы штамм «птичьего гриппа» H5N1 начал легко передаваться между людьми. Если это произойдет вне лаборатории, мир может столкнуться с новой пандемией.