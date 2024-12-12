Глава Роспотребнадзора заявила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

В России отмечается высокий риск по развитию эпидемического процесса из-за перехода гриппа птиц на людей. Сейчас его оценивается и его необходимо предупредить, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе...», — объяснила Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Главный государственный санитарный врач РФ также отметила, что еженедельно приходит информация, что «в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов». По её словам, для инфекций и эпидемий не существует границ – возникшее в одной стране заболевание может с высокой вероятностью мигрировать в другую.