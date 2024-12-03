Роспотребнадзор раскрыл данные о подъёме заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ
За неделю число заболевших гриппом выросло на 5%, ковидом — на 7,4%
В России фиксируется небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Недельную статистику приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
Так, за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 5% — зафиксировано 769,5 тысячи случаев. Также 7,4% выросла заболеваемость ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев. Доминирующим вариантом коронавируса является линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1.
Превышение среднероссийского показателя по гриппу и ОРВИ наблюдается в 45 регионах страны, при этом 17,5% заболеваемости приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Кстати, ранее Конгресс США вынес вердикт, что CoViD-19 был рождён в лабораторных условиях Уханьского института вирусологии (WIV), учёные которого пытались усилить патогены за счёт генетических модификаций. Утечка опасного возбудителя произошла из-за попустительского отношения сотрудников к биологической безопасности. В число «спонсоров мировой пандемии» вошли в том числе и американские компании.