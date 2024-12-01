В России зафиксировали резкий рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России наблюдается увеличение числа случаев микоплазменной пневмонии. Заболеваемость резко выросла за 2024 год, сообщает директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%», — рассказал Буланов газете «Известия».

Если в период с октября по декабрь прошлого года уровень обнаружения Mycoplasma pneumoniae у пациентов составлял лишь 4,9 процента, то в аналогичном периоде 2024 год этот показатель достиг 19,6 процента, что свидетельствует о почти четырёхкратном росте. Чаще всего заболевание подхватывают дети и люди с ослабленным иммунитетом.