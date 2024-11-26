В России массово закрывают школы на карантин из-за микоплазменной пневмонии

В России зафиксирован стремительный рост числа случаев микоплазменной пневмонии, сообщает телеканал РЕН ТВ. Эта ситуация вынудила власти временно закрыть школы и детские сады на карантин. За последнюю неделю отмечено значительное увеличение числа заболевших, что стало причиной введения дистанционного обучения в ряде регионов.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Кузбассе и Алтайском крае. «Из-за карантинных мероприятий в регионе приостановлена деятельность двух детских садов», – сообщили в пресс-службы Министерства образования Кемеровской области. Также в этом регионе переведены на удаленный формат более 120 школ, в то время как в Алтайском крае аналогичные меры коснулись 20 учебных заведений.

Также карантинные ограничения введены в Татарстане, Пермском крае, Ставропольском крае и Вологодской области. Для предотвращения распространения инфекции во всех образовательных учреждениях усилен утренний фильтр для выявления больных детей.

Принятые меры направлены на сдерживание распространения инфекции, которая представляет серьёзную угрозу для здоровья населения. Усиление профилактических процедур и перевод школ на дистанционное обучение стали важными шагами в борьбе с эпидемией, требующими особого внимания и строгого соблюдения рекомендаций в образовательной сфере.

Микоплазменная пневмония, вызываемая бактерией микоплазмы, изначально проявляется симптомами, схожими с обычной простудой или ОРВИ: насморком и болью в горле. Однако в 10–15% случаев инфекция поражает нижние дыхательные пути, что делает её особенно опасной. Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 14 дней, что значительно усложняет своевременную диагностику. Медики подчёркивают важность обращения за медицинской помощью при первых признаках недомогания, поскольку поставить точный диагноз без специализированного обследования невозможно. Для диагностики используются компьютерная томография и цифровой рентген.