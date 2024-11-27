Родителям раскрыли, когда действительно стоит вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ

В конце осени распространение лор-заболеваний усиливается из-за ряда факторов, в том числе снижения количества солнечного света, понижения температуры воздуха и скученности людей. Поэтому необходимо укреплять иммунитет детей, чтобы сберечь их от недугов, заявила врач-оториноларинголог Надежда Медведева.

Она рекомендовала в межсезонье соблюдать режим сна и правильного питания, не отказываться от прогулок на свежем воздухе, каждые три часа проветривать помещение, регулярно промывать нос и, конечно же, поддерживать хорошее настроение.

Если ребёнок всё-таки заболел, но температуры нет, то прогулки будут полезны для организма, уверена кандидат медицинских наук. Тем не менее, по её словам, в ряде случаев родителям необходимо будет отвести малыша к врачу.