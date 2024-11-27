Родителям раскрыли, когда действительно стоит вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ
Врач Медведева: Для защиты от лор-заболеваний необходимо укреплять иммунитет
В конце осени распространение лор-заболеваний усиливается из-за ряда факторов, в том числе снижения количества солнечного света, понижения температуры воздуха и скученности людей. Поэтому необходимо укреплять иммунитет детей, чтобы сберечь их от недугов, заявила врач-оториноларинголог Надежда Медведева.
Она рекомендовала в межсезонье соблюдать режим сна и правильного питания, не отказываться от прогулок на свежем воздухе, каждые три часа проветривать помещение, регулярно промывать нос и, конечно же, поддерживать хорошее настроение.
Если ребёнок всё-таки заболел, но температуры нет, то прогулки будут полезны для организма, уверена кандидат медицинских наук. Тем не менее, по её словам, в ряде случаев родителям необходимо будет отвести малыша к врачу.
«По сути, к врачу стоит обратиться, только если ребёнок очень маленький, обычно это дети до года, либо если что-то для родителей не укладывается в типичную картину: чрезмерная температура, он слишком вялый, отказывается от еды и от питья», — отметила собеседница телеканала «Санкт-Петербург».
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Life.ru