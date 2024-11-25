Диетологи назвали лучшую специю для уменьшения воспалений в организме

Несколько последних исследований подтверждают, что куркума обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Всё дело в куркумине — активном компоненте, который содержится в приправе. Учёные считают, что он защищает здоровые клетки организма от повреждений, вызванных воспалением. Это делает его особенно полезным при лечении различных хронических заболеваний, для которых характерны воспалительные процессы. Например, артрита или псориаза. Об этом сообщает портал Eating Well.

Любое воспаление в организме — это попытка защититься от инфекции или другой угрозы. «Иммунная система инициирует воспалительную реакцию, собирая иммунные клетки в поражённой области, чтобы побороться с инфекцией», — объясняет сертифицированный диетолог Шэннон Костелло. Куркумин воздействует сразу на несколько механизмов воспаления, что делает его эффективным при лечении многих заболеваний.

Просто добавлять куркуму в еду бывает недостаточно, поэтому специалисты рекомендуют принимать её в капсулах. Важно отметить, что перед началом приёма куркумина в виде добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Традиционно куркума используется во многих странах, особенно в Индии, где её добавляют во многие блюда, например, карри. Другие специи, вроде корицы и имбиря, также обладают полезными свойствами. Корица помогает снизить уровень холестерина, а имбирь улучшает пищеварение и помогает при вздутии живота.

Прошлые исследования учёных показали, что куркумин может быть эффективен для профилактики болезни Альцгеймера и в борьбе с депрессией. Также они выяснили, что вещество способно замедлить процессы старения в организме.