Конгресс подтвердил, что CoViD-19 искусственно создали в лаборатории при спонсировании США

CoViD-19 рождён в лабораторных условиях Уханьского института вирусологии (WIV), учёные которого пытались усилить патогены за счёт генетических модификаций. Утечка опасного возбудителя произошла из-за попустительского отношения сотрудников к биологической безопасности. Соответствующий вердикт вынес подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США.

Группа законодателей опубликовала 557-страничный документ по результатам двухлетней работы. В отчёте говорится, что некоторые исследователи WIV ещё в 2019 году заболели вирусом, симптомы которого схожи с CoViD-19. Лишь спустя несколько месяцев произошла вспышка заболевания на рынке морепродуктов.

«По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — уверены конгрессмены.