Конгресс подтвердил, что CoViD-19 искусственно создали в лаборатории при спонсировании США
Конгресс США выпустил 557-страничный документ о лабораторном происхождении CoViD
CoViD-19 рождён в лабораторных условиях Уханьского института вирусологии (WIV), учёные которого пытались усилить патогены за счёт генетических модификаций. Утечка опасного возбудителя произошла из-за попустительского отношения сотрудников к биологической безопасности. Соответствующий вердикт вынес подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США.
Группа законодателей опубликовала 557-страничный документ по результатам двухлетней работы. В отчёте говорится, что некоторые исследователи WIV ещё в 2019 году заболели вирусом, симптомы которого схожи с CoViD-19. Лишь спустя несколько месяцев произошла вспышка заболевания на рынке морепродуктов.
«По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — уверены конгрессмены.
В число «спонсоров мировой пандемии» вошли в том числе и американские компании, такие как EcoHealth Alliance, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и Национальные институты здоровья (NIH). Они осуществляли теневое финансирование исследований для изучения механизма передачи патогена человеку. В 2024 году власти США даже свернули спонсирование одной из фирм из-за «несообщения о высокорисковых экспериментах», установили в Конгрессе.
Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии CoViD-19 11 марта 2020 года. Она продлилась почти три года и унесла жизни более 20 миллионов человек по всему миру. Окончательно искоренить вирус практически невозможно, несмотря на снижение заболеваемости и смертности.
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