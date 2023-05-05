В ВОЗ заявили, что реальное число умерших от ковида почти втрое больше официальной цифры
Глава ВОЗ: Не менее 20 млн человек умерло от коронавируса с начала пандемии
С начала пандемии коронавирусной инфекции умерло не менее 20 миллионов человек по всему миру. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"С 2020 года от CoViD-19 официально погибло около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идёт как минимум о 20 миллионах погибших", — сказал он журналистам в ходе брифинга.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об уменьшении числа летальных исходов от коронавируса. Общее количество во всём мире за последние четыре недели снизилось более чем на четверть, а заболеваемость — на 17%.
ТАСС / Пётр Ковалёв