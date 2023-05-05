КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 13:52

В ВОЗ заявили, что реальное число умерших от ковида почти втрое больше официальной цифры

Глава ВОЗ: Не менее 20 млн человек умерло от коронавируса с начала пандемии

С начала пандемии коронавирусной инфекции умерло не менее 20 миллионов человек по всему миру. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

"С 2020 года от CoViD-19 официально погибло около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идёт как минимум о 20 миллионах погибших", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила об уменьшении числа летальных исходов от коронавируса. Общее количество во всём мире за последние четыре недели снизилось более чем на четверть, а заболеваемость — на 17%.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Николь Вербер
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