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3 декабря, 07:49

Обезьянья оспа мутировала в опасное нечто и почти добралась до России

Mash: Новый вирус-мутант Ib Mpox1 может попасть в Россию через Аляску

В Великобритании был обнаружен новый мутировавший вирус. Менее чем за месяц он распространился по всей Европе, достигнув Канады и, как ожидается, может добраться до Аляски, а затем и до России.

По данным Telegram-канала Mash, вирус получил название Ib Mpox1 и ранее был известен как обезьянья оспа. Его первоначальное распространение началось в Конго, после чего он попал в Европу. Ученые отмечают, что этот штамм имеет высокую степень распространенности и, судя по его пути движения, может направляться через Канаду в Россию.

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Количество инфицированных все еще подсчитывается, и, по мнению английских вирусологов, оно может достичь рекордных значений. Симптомами инфекции являются сыпь, лихорадка, боль в горле, голове, мышцах и спине, а также слабость и увеличение лимфатических узлов.

Эксперты рекомендуют изолировать людей, контактировавших с носителями обезьяньей оспы, на срок три недели. Также ведомство подчеркивает важность усиления мер по выявлению лиц с подозрительными симптомами, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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