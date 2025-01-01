Россиян предупредили о гриппе-доминаторе, который может вызвать тяжёлую болезнь

«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По словам специалистов, грипп часто передаётся при кашле и чихании. При неблагоприятном развитии событий осложнения могут привести к пневмонии. Наиболее эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, важно избегать массовых скоплений людей и не контактировать с больными гриппом, мыть руки, а также тщательно проветривать помещения и пользоваться защитными масками.