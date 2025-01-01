Россиян предупредили о гриппе-доминаторе, который может вызвать тяжёлую болезнь
Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может вызвать тяжёлую болезнь
Специалисты Роспотребнадзора выявили в РФ характерный для зимы рост острых респираторных вирусных инфекций. По их словам, доминирующим является вирус гриппа А(H1N1)2009.
«В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По словам специалистов, грипп часто передаётся при кашле и чихании. При неблагоприятном развитии событий осложнения могут привести к пневмонии. Наиболее эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация отметили в Роспотребнадзоре. Кроме того, важно избегать массовых скоплений людей и не контактировать с больными гриппом, мыть руки, а также тщательно проветривать помещения и пользоваться защитными масками.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. Она отметила, что еженедельно приходит информация, что «в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов».
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