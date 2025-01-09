Только без паники: Россиянам рассказали, как защититься от «смертоносного» свиного гриппа

К свиному гриппу следует относиться так же, как к любым острым респираторным вирусным заболеваниям, включая коронавирус. Об этом заявила врач-хирург Екатерина Дмитриенко, комментируя панику в последние дни вокруг этого недуга.

«Важно понимать, что вирусы гриппа, как свиного, так и других типов, имеют свои особенности, но общие принципы профилактики и лечения остаются неизменными», — подчеркнула она в разговоре с RuNews24.ru.

По словам медика, на данный момент нет никаких тревожных звоночков со стороны эпидемиологов. Ситуация находится под контролем, отметила она. Чтобы защитить себя от заражения, следует как можно чаще мыть руки, особенно после возвращения с улицы домой, носить в транспорте и в магазинах маски, а также соблюдать дистанцию. Кроме того, повысить иммунитет можно при помощи правильного питания с большим количеством витаминов, физической активности и полноценного сна.