Убивает за считанные минуты: Россиян предупредили о смертельной опасности свиного гриппа

Главное отличие свиного гриппа от других видов этого заболевания в том, что он развивается очень быстро, поражая сразу весь организм. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Все привыкли, что симптомы простуды пройдут быстро, достаточно просто полежать и попить противовирусные препараты. Иногда это действительно идёт на пользу, но в случае с молниеносным течением свиного гриппа болезнь поражает все органы системы. За считанные часы у человека возникает полиорганная недостаточность, когда сердце, мозг, лёгкие, сосуды и печень серьёзно страдают», — объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач пояснила, что в большинстве случаев заболевший свиным гриппом может вполне хорошо себя чувствовать утром, однако к вечеру ему резко становится хуже. Особенно тяжело болезнь проходит у людей с хроническими недугами и ослабленным иммунитетом, также в группе риска дети и пожилые люди.