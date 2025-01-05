Убивает за считанные минуты: Россиян предупредили о смертельной опасности свиного гриппа
Терапевт Чернышова: Свиной грипп моментально поражает все органы человека
Главное отличие свиного гриппа от других видов этого заболевания в том, что он развивается очень быстро, поражая сразу весь организм. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Все привыкли, что симптомы простуды пройдут быстро, достаточно просто полежать и попить противовирусные препараты. Иногда это действительно идёт на пользу, но в случае с молниеносным течением свиного гриппа болезнь поражает все органы системы. За считанные часы у человека возникает полиорганная недостаточность, когда сердце, мозг, лёгкие, сосуды и печень серьёзно страдают», — объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач пояснила, что в большинстве случаев заболевший свиным гриппом может вполне хорошо себя чувствовать утром, однако к вечеру ему резко становится хуже. Особенно тяжело болезнь проходит у людей с хроническими недугами и ослабленным иммунитетом, также в группе риска дети и пожилые люди.
По словам Чернышовой, лучшая защита от вируса свиного гриппа — его профилактика с помощью прививки. Кроме того, лучше максимально избегать мест скопления людей, носить медицинскую маску и перчатки, а также не трогать голыми руками поручни в транспорте и мыть руки по возвращении домой.
Сейчас в России традиционно для середины зимы фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Роспотребнадзоре предупредили об особой опасности одного из доминирующих штаммов гриппа. По словам инфекциониста, этот вирус вызывает высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение.
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