В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация сдерживает рост гриппа и ОРВИ

В России заболеваемость ОРВИ и гриппом остаётся в пределах средних показателей, хотя ситуация может измениться в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, передают РИА «Новости».

«Заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально тёплая осень. Бесспорно, всё ещё может поменяться», — отметил Горелов.

Специалист подчеркнул, что ключевым периодом эпидемического сезона является 51-я неделя года, когда обычно наблюдается рост заболеваемости.

На эпидемиологическую обстановку также влияет вакцинация. На данный момент привиты более 79 миллионов россиян, и показатели уже близки к плановым. По словам Горелова, такие темпы «внушают оптимизм». Он отметил, что вакцинированные люди болеют в 150 раз реже и переносят заболевания легче. Кроме того, вакцина от гриппа обладает полиотропным эффектом и защищает от тяжёлого течения CoViD-19.