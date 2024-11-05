В Минздраве назвали главные правила, которые спасут от заражения гриппом

За текущий эпидсезон от гриппа привились более 60 миллионов россиян. В Минздраве напомнили, что вакцинация является самой эффективной защитой от этого заболевания. Октябрь и ноябрь — наиболее оптимальное время для того, чтобы сделать прививку. Организм вырабатывает иммунитет к инфекции в течение нескольких недель, поэтому о вакцинации стоит подумать заранее. Также стоит соблюдать профилактические меры.

«В целях профилактики респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать мест массового скопления людей и контактов с теми, у кого наблюдаются симптомы заболевания. В помещениях следует проводить регулярное проветривание не реже двух-трёх раз в день и влажную уборку один-два раза в неделю», — рассказал Life.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Уточняется, что грипп часто протекает в тяжёлой форме и может приводить к развитию осложнений и летальному исходу. В группе риска находятся дети, люди старше 60 лет, беременные, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и респираторной систем.