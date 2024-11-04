В Минздраве рассказали Life.ru о важнейшем резерве снижения смертности

Традиционно в осенний период происходит увеличение респираторных заболеваний, в числе которых грипп, парагрипп, различные ОРВИ, а также коронавирусная инфекция. Защититься от этих недугов и тяжёлых осложнений помогут прививки. Как рассказала Life.ru директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина, сегодня серьёзным резервом снижения смертности является именно вакцинация.

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина призвала россиян вакцинироваться. Видео © Life.ru

По словам специалиста, в настоящее время у людей есть уникальная возможность вакцинироваться практически от всех инфекционных болезней. Вместе с этим она считает, что работа врачей очень серьёзно бы была облегчена, если бы вакцинация была обязательной, особенно для пациентов из групп риска — пенсионеров и детей. Драпкина пояснила, что прививки от гриппа снижают смертность от хронических и инфекционных заболеваний у людей с болезнями системы кровообращения. Это показало исследование «Национального медицинского исследовательского центра профилактический медицины». В этой связи, собеседница Life.ru призвала россиян сделать прививки, особенно от гриппа и пневмонии.

Как пояснила специалист Минздрава, увеличение числа респираторных заболеваний происходит в осенний период, а вакцинация поможет не только защититься от этих болезней, но и от тяжёлых осложнений.

Вакцинация — это резерв снижения смертности не только от респираторных инфекций, но и от осложнений: сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета. Оксана Драпкина Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Также Драпкина обратила вниманию на увеличение числа вакцинируемых от гриппа и пневмонии. Специалист напомнила, что пневмония осложняет течение любого заболевания и может привести к летальному исходу, если её не лечить. Поэтому прививка в данном случае является очень надёжным методом специфической защиты.

В заключение собеседница Life.ru призвала россиян соблюдать методы неспецифической защиты: мыть руки, носить маски, избегать контакта с больными людьми и оставаться дома при первых признаках болезни.