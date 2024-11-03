Минздрав хочет изменить порядок формирования больничных листов

Врачей могут обязать передавать медицинскую документацию о пациенте врачебной комиссии при условии, что человек не менее четырёх раз за полгода оформлял лист о нетрудоспособности. Это поможет выявлять граждан с симптомами заболеваний на ранней стадии, что позволит быстрее назначать эффективный курс лечения и возвращать пациентов к полноценной деятельности. С данным предложением выступил Минздрав РФ.

«Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — говорится в сообщении.

Исключением станут случаю, когда человек оформляет больничный из-за ухода за членом семьи, реабилитации, социально значимых заболеваниях и болезнях, при которых требуется заместительная почечная терапия.

Полученные данные позволят выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, в том числе работников из групп риска по угрозе развития отдельных заболеваний. Экспертиза временной нетрудоспособности позволяет госучреждению определить способность пациента осуществлять профессиональную деятельность