Россиянам рассказали, как спасти отпуск в случае болезни

Иногда случается так, что самочувствие ухудшается во время отпуска, нарушая все планы. Немногие знают, что в такой ситуации можно оформить больничный. При этом дни отпуска переносятся или же оставшееся время добавляется к тем дням, что зафиксированы в больничном листе.

Немного иная схема работает в том случае, если простуда или заболевание посерьёзнее настигло за рубежом.

"При нахождении в России больничный в отпуске открывается таким же образом, как и в другое время. В случае когда болезнь застала вас за рубежом, вам нужно обратиться в местное медицинское учреждение, чтобы подтвердить временную нетрудоспособность и собрать пакет необходимых документов", — приводит RT слова эксперта Юлии Саниной.

Затем эти бумаги нужно будет предоставить в российском медучреждении. Также желательно оповестить работодателя о сложившейся ситуации и новых обстоятельствах.

В любом случае работник должен известить о болезни своего работодателя, чтобы тот своевременно издал соответствующий приказ, а сотрудник написал заявление с указанием причины перемещения отпуска и назначением новых дат. Если болезнь застала человека до официального наступления отпуска, он может перенести весь период отдыха на другие даты. Важно учитывать, что в данном случае бухгалтерия не производит перерасчёт отпускных.