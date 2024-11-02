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2 ноября, 07:31

Максимальный размер больничного в России увеличится до 207,6 тысячи рублей

Минтруд увеличит максимальный размер больничного в 2026-м до 6,8 тысячи в день

В 2026 году максимальный размер больничного будет составлять 207,6 тысячи рублей в месяц — это 6,8 тысячи за один день до вычета НДФЛ. Сегодня сумма больничного составляет 4 тысячи рублей, а в 2025 году предельный размер компенсации достигнет 5,7 тысячи рублей. В результате в 2026 году порог вырастет в 1,7 раза относительно 2024-го и на 20% относительно 2025-го, сообщили в пресс-службе Минтруда газете «Известия».

Однако, чтобы получить максимальную выплату, необходимо иметь стаж от 8 лет и зарплату от 183 тысяч рублей в месяц — в 2024 году, 233 тысяч — в 2025-м. В Минтруде напомнили, что максимальная сумма больничного определяется с учётом предельной базы для начисления страховых взносов — показатель ежегодно индексируется.

«Чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024-м средний заработок в РФ — порядка 88 тысяч рублей», — объяснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Ранее Life.ru рассказали россиянам, как спасти отпуск в случае болезни: при наложении больничного на отпуск дни отдыха можно перенести. Работник должен известить о болезни своего работодателя, чтобы тот своевременно издал соответствующий приказ, а сотрудник написал заявление с указанием причины перемещения отпуска и назначением новых дат.

Россиянам объяснили, когда им выгоднее взять отгул вместо больничного
Россиянам объяснили, когда им выгоднее взять отгул вместо больничного
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Life.ru

Алена Пенчугина
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