Россиянам объяснили, когда им выгоднее взять отгул вместо больничного

Иногда выгоднее взять отгул, чем больничный. Например, если у человека недостаточный трудовой стаж для стопроцентной оплаты больничного, рассказал RG.ru член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Максимальная выплата, в размере 100% от среднего дохода, предоставляется только при страховом стаже от восьми лет. При меньшем стаже действуют иные правила. А если заболел ребёнок до восьми лет — независимо от стажа", — пояснил Чаплин.

Кроме того, верхний предел пособия по безработице в этом году составляет 4039,73 рубля в день. Эта сумма не вырастет даже при высокой зарплате и возможности получать 100% за стаж.

Существует ещё такое понятие, как лимит оплачиваемых дней. Если есть ребёнок, их количество варьируется в зависимости от его возраста и порой от типа заболевания. Больничные при наличии детей от восьми до 15 лет оплачиваются только за 45 дней в год. Если же болеет сам ребёнок, все больничные оплачиваются полностью. Если ребёнок имеет инвалидность, можно провести на больничном не больше пяти месяцев.