Россиянам объяснили, когда им выгоднее взять отгул вместо больничного
Депутат Чаплин: При страховом стаже менее 8 лет больничный брать невыгодно
Иногда выгоднее взять отгул, чем больничный. Например, если у человека недостаточный трудовой стаж для стопроцентной оплаты больничного, рассказал RG.ru член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
"Максимальная выплата, в размере 100% от среднего дохода, предоставляется только при страховом стаже от восьми лет. При меньшем стаже действуют иные правила. А если заболел ребёнок до восьми лет — независимо от стажа", — пояснил Чаплин.
Кроме того, верхний предел пособия по безработице в этом году составляет 4039,73 рубля в день. Эта сумма не вырастет даже при высокой зарплате и возможности получать 100% за стаж.
Существует ещё такое понятие, как лимит оплачиваемых дней. Если есть ребёнок, их количество варьируется в зависимости от его возраста и порой от типа заболевания. Больничные при наличии детей от восьми до 15 лет оплачиваются только за 45 дней в год. Если же болеет сам ребёнок, все больничные оплачиваются полностью. Если ребёнок имеет инвалидность, можно провести на больничном не больше пяти месяцев.
Ранее кадровик раскрыл три не очень честных способа продлить отпуск. Например, если на сервисах покупки билетов не окажется рейсов или мест на нужные вам числа, можно получить основание для продления отдыха.
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