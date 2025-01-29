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Регион
29 января, 09:50

В России наблюдается пик ОРВИ и гриппа

Терапевт Чернышова отметила рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9%. В связи с этим в стране на карантин закрыли 48 школ и 24 детских сада. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какой недуг валит с ног россиян в текущем сезоне.

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По словам доктора, ежегодно в конце января – начале февраля наблюдается пик ОРВИ. И в текущей эпидемии нет ничего особенного и страшного.

«Сейчас россияне болеют стандартными инфекциями, такими как аденовирусы и грипп. На данный момент самый сезон для респираторных вирусов», — отметила врач.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок добавил, что пока в России преобладают обычные ОРВИ, в основном риновирусы. Но доля гриппа, а именно свиного A(H1N1), постепенно растёт. Заболеваемость коронавирусом при этом заметного прироста не дала и составляет менее 1,5% от общего числа заболевших, отметил доктор.

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Ранее россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. Ошибочно считать, что все болезни начинаются с насморка и кашля. Основной признак гриппа — резкий подъём температуры выше 38 градусов, а также головные боли и ломота в теле. Чтобы защитить себя от тяжёлого течения болезни, необходимо делать прививки каждый год.

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freepik

Алёна Зиновьева
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