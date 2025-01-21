Врач назвала главную опасность свиного гриппа для человека

«Главная опасность свиного гриппа для человека заключается в его способности вызывать тяжёлые осложнения, такие как пневмония, острая дыхательная недостаточность и воспаление внутренних органов. Эти осложнения могут развиваться стремительно, иногда за несколько часов, и представлять угрозу для жизни пациента», — заявила Леонтьева в беседе с RuNews24.ru .

Чтобы снизить риск осложнений и быстрее поправиться, важно своевременно обратиться к врачу и начать лечение. Тем, кто не болеет, но часто бывает в общественных местах, следует придерживаться нескольких правил. Надо как можно чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками на спиртовой основе. Кроме того, нельзя прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками. Лучшей защитой от гриппа станет прививка, её необходимо делать каждый год, отметила врач.