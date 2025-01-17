«Сейчас не 2009 год»: Онищенко рассказал о заболеваемости свиным гриппом в России

Вспышек свиного гриппа в России не наблюдается, паниковать не стоит. Об этом рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru. По его словам, рост вирусных заболеваний в этот период абсолютно нормален.

«Во-первых, никаких вспышек свиного гриппа нет. Если регистрируются отдельные случаи, то это в принципе ожидаемо. Но по данным за вторую неделю, которые опубликовали наши официальные источники, каких-то тревожных вопросов нет. Есть подъём заболеваемости гриппом, но новых вспышек нет», — рассказал эпидемиолог.

По словам эксперта, в настоящее время начинается рост заболеваемости, так как люди вернулись в общество после новогодних праздников. Он подчеркнул, что паниковать не следует. В то же время Онищенко отметил, что, если возрастает доля гриппа, аналогичного тому, что был в 2009 году, это вопрос, который следует держать под контролем, так как этот штамм является более серьёзным.

«Основные симптомы свиного гриппа — температура, головная боль, ломота — такие же, как и все остальные гриппы. Иногда, когда он был в 2009 году, у него было более тяжёлое течение — в смысле по высоте температуры и по всем остальным признакам. Так что не надо пока что паниковать, сейчас не 2009 год», — добавил учёный.

Я не согласен с якобы со ссылками на каких-то там московских врачей. Если идёт повышение уровня заболеваемости, то соответствующие меры сейчас будут приниматься и поводов для паники пока что нет. Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко