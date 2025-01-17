Смерти уже в 5 регионах: Россию охватывает новая вспышка свиного гриппа
Mash: В РФ прогнозируют вспышку свиного гриппа, в регионах уже умерли 5 человек
России грозит новая вспышка свиного гриппа, наиболее опасными штаммами врачами называют вирус А(H1N1)09 и грипп В, сообщает Mash. За последний месяц уже пять заболевших из разных российских регионов скончались от болезни, все они были не привиты.
Штамм А(H1N1)09 особенно опасен для пенсионеров и детей, а также для лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями. В данном случае высока угроза получить осложнение в виде вирусной дыхательной пневмонии. Медики предупредили, что из-за путешествий в новогодние каникулы, встреч с друзьями существует вероятность быстрого распространения вируса.
От штамма А(H1N1)09 уже скончались пять человек в Ульяновской, Московской, Новосибирской, Воронежской областях и Забайкальском крае. Среди них — пенсионеры 95 и 72 лет, а также 5-летний ребёнок с ДЦП. Все были не привиты. Сейчас больницы усиливают меры защиты, в том числе по дезинфекции помещений.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России метапневмовирус уже может незаметно распространяться, так как в январские каникулы многие россияне отправились в путешествие, в том числе и в Китай, где это заболевание достигло больших масштабов уже к концу декабря 2024 года.