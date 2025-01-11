Метапневмовирус из Китая: что известно о вирусе, как не заразиться Метапневмовирус — вспышка вируса HMPV в Китае, симптомы и распространение вируса, метапневмовирус в России, как лечить вирус — обо всём этом подробно в материале Life.ru 11 января, 17:35 В Китае вспышка метапневмовируса человека, HMPV. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / ashok india, © Freepik / kjpargeter

Пандемия CoViD-19 — глобальная эпидемия инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, — за 2020–2023 годы унесла более семи миллионов человеческих жизней. Впервые вспышка заболевания произошла в китайском Ухани в декабре 1919 года. А спустя пять лет, в декабре 2024-го, из Китая вновь поступили тревожные вести: произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Патоген вызывает симптомы, схожие с CoViD-19 и гриппом, поражая лёгкие. Так неужели мир стоит на пороге нового бедствия, куда более опасного, чем ковидная пандемия? Давайте разберёмся.

Что такое метапневмовирус?

Метапневмовирус человека (HMPV) — это респираторный вирус, впервые обнаруженный в 2001 году в Нидерландах. Он принадлежит к тому же семейству, что и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), известный как причина бронхиолита у младенцев. HMPV может вызывать инфекции верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов, но особенно опасен он для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ситуация в Китае

Вспышка в Китае не свидетельствует о появлении нового, более опасного штамма HMPV. Фото © ТАСС / Li Hongbo / VCG / Visual China Group / VCG

Китайские власти утверждают, что ничего сверхординарного не происходит, хотя в СМИ и социальных сетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Газета Independent пишет, что Пекин преуменьшает масштаб проблемы. Как утверждает Daily Star, вирус уже создал серьёзную нагрузку на местную систему здравоохранения. Тайваньское издание Money UDN приводит данные, показывающие, что уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%!

Метапневмовирус в России: есть ли повод для беспокойства?

Метапневмовирус человека циркулирует по всему миру, включая Россию. Он не является чем-то необычным и диагностируется ежегодно. Серьёзных вспышек на данный момент не зафиксировано. Однако в период подъёма заболеваемости ОРВИ важно помнить о мерах профилактики.

5 января о метапневмовирусе сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что следят за сообщениями из Китая и мониторят эпидемиологическую ситуацию.

Метапневмовирус: симптомы, как распознать инфекцию?

Симптомы метапневмовируса схожи с гриппом. Фото © Freepik / prostooleh

Симптомы метапневмовируса схожи с симптомами других респираторных инфекций, таких как простуда или грипп. Наиболее часто встречаются:

кашель;

насморк, заложенность носа;

боль в горле;

повышение температуры;

слабость, общее недомогание;

головная боль;

иногда — одышка и хрипы.

У детей, особенно младшего возраста, метапневмовирус-симптомы могут быть более выраженными и включать в себя:

отказ от еды;

раздражительность;

свистящее дыхание (бронхиолит);

отит (воспаление среднего уха).

В тяжёлых случаях, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей раннего возраста, инфекция может привести к развитию пневмонии.

Как передаётся метапневмовирус?

Вирус HMPV передаётся воздушно-капельным путём. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Вирус передаётся воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре), а также через контакт с заражёнными поверхностями.

Для кого опасен метапневмовирус человека (HMPV)?

Метапневмовирус человека (HMPV) — это вирус, который заслуживает внимания, но степень его опасности зависит от ряда факторов — и паниковать точно не стоит. Вот что важно знать о факторах, влияющих на опасность HMPV:

Возраст: младенцы и дети до пяти лет. HMPV является одной из частых причин бронхиолита и пневмонии у этой возрастной группы. У них выше риск тяжёлого течения болезни и госпитализации. В группу риска входят также больные старше 65 лет: с возрастом иммунная система ослабевает, поэтому пожилые люди также более уязвимы к HMPV и имеют повышенный риск осложнений.

Состояние иммунной системы: Люди с ослабленным иммунитетом (например, после трансплантации органов, ВИЧ-инфицированные, проходящие химиотерапию) подвергаются значительно более высокому риску тяжёлого течения HMPV и осложнений.

Хронические заболевания: Наличие хронических заболеваний лёгких (астма, ХОБЛ), сердечно-сосудистых или диабета увеличивает риск тяжёлого течения HMPV.

Что говорят врачи?

Медики не считают HMPV намного более опасным, чем иные респираторные вирусы. Фото © Freepik

Врачи и учёные, основываясь на многолетних наблюдениях за HMPV, подчёркивают, что HMPV — это распространённый вирус: большинство людей переносят HMPV-инфекцию в детстве. По некоторым оценкам, к пяти годам почти все дети уже сталкиваются с этим вирусом. В большинстве случаев HMPV протекает легко: у здоровых взрослых и детей старшего возраста HMPV обычно вызывает симптомы обычной простуды (насморк, кашель, боль в горле, небольшое повышение температуры). Тяжёлое течение встречается реже: госпитализация и серьёзные осложнения (пневмония, бронхиолит) чаще встречаются у уязвимых групп населения, перечисленных выше.

Врачи общей практики и педиатры давно знают об HMPV. Пусть метапневмовирус до событий в Китае был и не на слуху у широкой публики, врачи осведомлены о нём и о его роли в структуре ОРВИ. Медики не считают HMPV намного более опасным, чем иные респираторные вирусы. Не нужно паниковать, если у ребёнка или у вас диагностировали метапневмовирус.

Как лечить метапневмовирус?

При появлении симптомов ОРВИ важно обратиться к врачу для постановки диагноза. Фото © Freepik

Специфического лечения метапневмовируса не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов:

обильное питьё;

жаропонижающие средства (при необходимости);

сосудосуживающие капли в нос (с осторожностью, особенно у детей);

промывание носа солевыми растворами;

постельный режим.

Очень важно помнить, что антибиотики применяют только при присоединении бактериальной инфекции, например пневмонии.

При появлении симптомов ОРВИ важно обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения адекватного лечения. В тяжёлых случаях может потребоваться госпитализация.

Важна и профилактика заболевания:

чаще мойте руки с мылом;

используйте антисептики для рук;

проветривайте помещения;

избегайте контакта с больными людьми;

носите маски в местах скопления людей в период подъёма заболеваемости.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что с 2010 года в России доступен набор реагентов «ОРВИ-скрин», который позволяет точно и быстро диагностировать в том числе метапневмовирус.

Медики советуют носить маски в местах скопления людей в период подъёма заболеваемости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Сигнал опасности или спекуляция прессы?

Утверждение о 43% смертности от метапневмовируса HMPV в Китае, скорее всего, является сильно искажённым представлением информации или результатом некорректной интерпретации данных. Такой высокий показатель летальности нехарактерен для HMPV и не подтверждается научными данными. Давайте разберёмся, откуда могла возникнуть эта цифра и что говорят учёные.

Возможно, эта цифра происходит из исследований, изучающих очень специфические и тяжёлые случаи HMPV-инфекции среди пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии или среди больных с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и другими серьёзными проблемами со здоровьем. Таким образом, высокий показатель смертности может отражать летальность в очень узкой группе пациентов с крайне тяжёлым течением болезни, но ни в коем случае не общую летальность от HMPV.

Учёные сходятся во мнении, что HMPV обычно вызывает лёгкие или умеренные респираторные заболевания. По имеющимся оценкам, летальность от HMPV сравнима с летальностью от других распространённых респираторных вирусов, таких как грипп. В зависимости от популяции и сезона она может варьироваться, но в среднем составляет доли процента среди всех инфицированных, а среди госпитализированных может достигать 4–10%.

Вспышка в Китае не свидетельствует о появлении нового, более опасного штамма HMPV. Пока нет никаких подтверждённых данных, указывающих на то, что вирус мутировал и стал более смертоносным. Утверждение о 43% смертности от метапневмовируса HMPV в Китае, скорее всего, является результатом вырванного из контекста факта или спекуляцией. Паниковать не стоит, но важно помнить о мерах профилактики респираторных инфекций и своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов.

Однако и успокаиваться пока рано. Не будем забывать, что Китай — крайне закрытое общество и информация из Поднебесной поступает далеко не сразу и не в полном объёме. Паниковать не будем, но будем наблюдать.

Авторы Андрей Соколов