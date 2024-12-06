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6 декабря, 03:26

Раскрыты симптомы смертельно опасного вируса в Конго

Профессор Баранова: Вирус в Конго вызывает головную боль и кровоизлияния

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала «Ленте.ру» о симптомах неизвестной болезни, убившей 140 человек в Демократической Республике Конго.

«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — сказала Баранова.

Профессор отметила, что данное заболевание пока не поддается точной диагностике. Специалисты не могут однозначно утверждать, является ли это новыми штаммами вирусов или же модификацией уже известных инфекций.

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Ранее Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль ситуацию с вирусом. 3 декабря агентство Reuters, ссылаясь на местные власти, сообщило, что в юго-западной провинции страны в ноябре от этой болезни скончались 143 человека.

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Life.ru / Шедеврум

Тимур Хингеев
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