Раскрыты симптомы смертельно опасного вируса в Конго
Профессор Баранова: Вирус в Конго вызывает головную боль и кровоизлияния
Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала «Ленте.ру» о симптомах неизвестной болезни, убившей 140 человек в Демократической Республике Конго.
«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — сказала Баранова.
Профессор отметила, что данное заболевание пока не поддается точной диагностике. Специалисты не могут однозначно утверждать, является ли это новыми штаммами вирусов или же модификацией уже известных инфекций.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль ситуацию с вирусом. 3 декабря агентство Reuters, ссылаясь на местные власти, сообщило, что в юго-западной провинции страны в ноябре от этой болезни скончались 143 человека.
Life.ru / Шедеврум