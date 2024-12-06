Раскрыты симптомы смертельно опасного вируса в Конго

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала «Ленте.ру» о симптомах неизвестной болезни, убившей 140 человек в Демократической Республике Конго.

«У всех были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль. Число погибших очень велико», — сказала Баранова.