Загадочная болезнь унесла жизни более 140 жителей Конго

В ноябре в юго-западной провинции Кванго Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни скончались более 140 человек. Агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что число инфицированных продолжает расти, вызывая серьёзные опасения у международного сообщества.

Симптомы заболевания напоминают грипп и включают высокую температуру и сильные головные боли. Наиболее уязвимыми перед болезнью оказались женщины и дети. Медицинские бригады уже работают в пострадавших районах, однако доступ к медикаментам остаётся крайне ограниченным, особенно в сельской местности, что усугубляет ситуацию.

Заместитель губернатора провинции Реми Саки и руководитель местного здравоохранения Аполлинер Юмба подчёркивают, что пациенты умирают в своих домах из-за отсутствия лечения. В ответ на это Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с властями ДРК начала активное изучение болезни и поиск её источника.

Эпидемиологические команды уже направлены в зону заражения для сбора образцов и проведения анализов. Лидер гражданского общества Сефориен Манзанза отметил: «Панзи — это сельская зона здравоохранения, поэтому здесь есть проблемы с поставками медикаментов».

ООН и ВОЗ выражают обеспокоенность и работают над разработкой стратегий для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Тем не менее, без оперативной международной помощи и более широкого доступа к медицинским ресурсам ситуация может ухудшиться.

Властям ДРК и международным организациям предстоит срочно мобилизовать ресурсы для борьбы с этой угрозой, чтобы предотвратить дальнейшие потери и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.