Загадочная болезнь унесла жизни более 140 жителей Конго
Reuters: На юго-западе Конго свыше 140 человек скончались от неизвестной болезни
Центр города Киншаса — столицы Демократической Республики Конго. Обложка © Wikipedia
В ноябре в юго-западной провинции Кванго Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни скончались более 140 человек. Агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что число инфицированных продолжает расти, вызывая серьёзные опасения у международного сообщества.
Симптомы заболевания напоминают грипп и включают высокую температуру и сильные головные боли. Наиболее уязвимыми перед болезнью оказались женщины и дети. Медицинские бригады уже работают в пострадавших районах, однако доступ к медикаментам остаётся крайне ограниченным, особенно в сельской местности, что усугубляет ситуацию.
Заместитель губернатора провинции Реми Саки и руководитель местного здравоохранения Аполлинер Юмба подчёркивают, что пациенты умирают в своих домах из-за отсутствия лечения. В ответ на это Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с властями ДРК начала активное изучение болезни и поиск её источника.
Эпидемиологические команды уже направлены в зону заражения для сбора образцов и проведения анализов. Лидер гражданского общества Сефориен Манзанза отметил: «Панзи — это сельская зона здравоохранения, поэтому здесь есть проблемы с поставками медикаментов».
ООН и ВОЗ выражают обеспокоенность и работают над разработкой стратегий для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Тем не менее, без оперативной международной помощи и более широкого доступа к медицинским ресурсам ситуация может ухудшиться.
Властям ДРК и международным организациям предстоит срочно мобилизовать ресурсы для борьбы с этой угрозой, чтобы предотвратить дальнейшие потери и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Ранее в Канаде зафиксировали стремительное распространение неизвестного заболевания мозга, вызвавшее обеспокоенность среди учёных и врачей. Симптомы включают беспокойство, бессонницу, боль в конечностях, проблемы с равновесием, стук зубов, сильные мышечные спазмы, ухудшение зрения и галлюцинации.