В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма оспы обезьян в РФ

Роспотребнадзор заверил, что риски распространения разновидности вируса оспы обезьян Ib на территории России исключены. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится под строгим контролем.

Ведомство уточнило, что клада Ib была впервые выявлена в Демократической Республике Конго в апреле 2024 года. Вспышки заболевания затронули восточные регионы ДРК, а также соседние страны — Бурунди, Уганду, Руанду, Кению, Зимбабве и Замбию. Активного распространения этой разновидности за пределы Африканского континента не зафиксировано.

Отмечается, что для предотвращения угрозы в РФ в рамках федерального проекта «Санитарный щит» усилен санитарно-карантинный контроль с использованием системы «Периметр» во всех пунктах пропуска.

«Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — резюмировали в Роспотребнадзоре.