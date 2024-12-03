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3 декабря, 19:28

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма оспы обезьян в РФ

Роспотребнадзор исключил риски распространения в РФ вируса оспы обезьян Ib

Роспотребнадзор заверил, что риски распространения разновидности вируса оспы обезьян Ib на территории России исключены. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ситуация находится под строгим контролем.

Ведомство уточнило, что клада Ib была впервые выявлена в Демократической Республике Конго в апреле 2024 года. Вспышки заболевания затронули восточные регионы ДРК, а также соседние страны — Бурунди, Уганду, Руанду, Кению, Зимбабве и Замбию. Активного распространения этой разновидности за пределы Африканского континента не зафиксировано.

Отмечается, что для предотвращения угрозы в РФ в рамках федерального проекта «Санитарный щит» усилен санитарно-карантинный контроль с использованием системы «Периметр» во всех пунктах пропуска.

«Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в России исключены», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Недавно сообщалось, что новый вирус-мутант Ib Mpox1 может попасть в РФ через Аляску. Впервые эта разновидность была обнаружена в Британии, менее чем за месяц она распространилась по всей Европе, достигнув Канады.

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Shutterstock / FOTODOM / Arif biswas

Анатолий Цейко
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