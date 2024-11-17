В США подтверждён первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян
Органы здравоохранения США подтвердили первый случай заражения новым штаммом вируса mpox (Оспа обезьян), который был впервые выявлен в Восточной Африке. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Пациент вернулся из Конго и обратился за медицинской помощью в Северной Калифорнии. Сейчас его состояние улучшилось, угрозы для общественного здоровья нет.
Власти уточнили, что человек находится на самоизоляции, а медики проводят профилактические мероприятия среди его близких контактов. Они уверены, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся низким.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что проведёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на тему оспы обезьян 22 ноября. В октябре выявили первые случаи заражения оспой обезьян в Великобритании и Германии.
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