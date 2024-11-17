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17 ноября, 04:51

В США подтверждён первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян

Органы здравоохранения США подтвердили первый случай заражения новым штаммом вируса mpox (Оспа обезьян), который был впервые выявлен в Восточной Африке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Пациент вернулся из Конго и обратился за медицинской помощью в Северной Калифорнии. Сейчас его состояние улучшилось, угрозы для общественного здоровья нет.

Власти уточнили, что человек находится на самоизоляции, а медики проводят профилактические мероприятия среди его близких контактов. Они уверены, что риск дальнейшего распространения инфекции остаётся низким.

Новый штамм оспы обезьян у человека: что нужно знать о заболевании
Новый штамм оспы обезьян у человека: что нужно знать о заболевании

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что проведёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на тему оспы обезьян 22 ноября. В октябре выявили первые случаи заражения оспой обезьян в Великобритании и Германии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakova

Тимур Хингеев
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