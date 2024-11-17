В США подтверждён первый случай заражения тяжёлым штаммом оспы обезьян

Органы здравоохранения США подтвердили первый случай заражения новым штаммом вируса mpox (Оспа обезьян), который был впервые выявлен в Восточной Африке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Пациент вернулся из Конго и обратился за медицинской помощью в Северной Калифорнии. Сейчас его состояние улучшилось, угрозы для общественного здоровья нет.