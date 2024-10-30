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30 октября, 16:03

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян был зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению, опубликованном в среду на правительственном сайте.

«Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) подтвердило наличие одного случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib. Это первый зарегистрированный случай оспы обезьян данного штамма в Великобритании», — отмечается в документе.

Случай был зарегистрирован в Лондоне у человека, который недавно вернулся из стран Африки, сообщает ведомство. Информация о его состоянии выясняется.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обезьяньей оспой. С аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было принято на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и его распространения в других странах региона.

Марина Фещенко
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