Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян был зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению, опубликованном в среду на правительственном сайте.

«Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) подтвердило наличие одного случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib. Это первый зарегистрированный случай оспы обезьян данного штамма в Великобритании», — отмечается в документе.

Случай был зарегистрирован в Лондоне у человека, который недавно вернулся из стран Африки, сообщает ведомство. Информация о его состоянии выясняется.