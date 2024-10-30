Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании
Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян был зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению, опубликованном в среду на правительственном сайте.
«Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) подтвердило наличие одного случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib. Это первый зарегистрированный случай оспы обезьян данного штамма в Великобритании», — отмечается в документе.
Случай был зарегистрирован в Лондоне у человека, который недавно вернулся из стран Африки, сообщает ведомство. Информация о его состоянии выясняется.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обезьяньей оспой. С аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было принято на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и его распространения в других странах региона.