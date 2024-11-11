ВОЗ сообщила, что проведёт заседание по оспе обезьян 22 ноября

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на тему оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Организации. Главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу должат о том, продолжает ли болезнь представялет собой чрезвычайную ситуацию международного значения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обезьяньей оспой. С аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было принято на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и его распространения в других странах региона. Тем временем в Великобритании зафиксировали первый случай заражения новым штаммом болезни.