ВОЗ сообщила, что проведёт заседание по оспе обезьян 22 ноября
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на тему оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Организации. Главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу должат о том, продолжает ли болезнь представялет собой чрезвычайную ситуацию международного значения.
«ВОЗ 22 ноября 2024 года созовет комитет по чрезвычайным ситуациям по mpox (оспа обезьян. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обезьяньей оспой. С аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было принято на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и его распространения в других странах региона. Тем временем в Великобритании зафиксировали первый случай заражения новым штаммом болезни.
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