В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
В Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ.
«Заражение произошло за границей», — пишет издание.
Несмотря на возникновение прецедента заражения, Институт имени Роберта Коха настаивает на отсутствии повышенного риска распространения вируса в Германии.
Недавно государства по всему миру выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox). Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония. Гражданин Индии привёз штамм на родину после путешествия в ОАЭ.
Shutterstock / FOTODOM / airdone