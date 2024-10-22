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22 октября, 12:09

В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ.

«Заражение произошло за границей», — пишет издание.

Несмотря на возникновение прецедента заражения, Институт имени Роберта Коха настаивает на отсутствии повышенного риска распространения вируса в Германии.

Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день
Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день

Недавно государства по всему миру выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox). Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония. Гражданин Индии привёз штамм на родину после путешествия в ОАЭ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / airdone

Николай Рюмин
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