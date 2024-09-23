Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:56

Индиец привёз из ОАЭ на родину новый штамм оспы обезьян

В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

На территории Индии зафиксировали первый случай заражения новейшим штаммом оспы обезьян. Он называется mpox сlade 1, сообщает агентство Ani. Больного нашли в Маллаппураме, штат Керала.

«Пациентом является 38-летний мужчина с лихорадкой, приехавший из ОАЭ. На его теле нашли сыпь, похожую на ветрянку. Врач решил отправить образец на экспертизу», — говорится в сообщении.

Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день
Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день

Недавно страны по всему миру выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox). Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arif biswas

Николай Рюмин
  • Новости
  • Оспа обезьян
  • Индия
  • оаэ
  • Здоровье
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров