Индиец привёз из ОАЭ на родину новый штамм оспы обезьян
В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
На территории Индии зафиксировали первый случай заражения новейшим штаммом оспы обезьян. Он называется mpox сlade 1, сообщает агентство Ani. Больного нашли в Маллаппураме, штат Керала.
«Пациентом является 38-летний мужчина с лихорадкой, приехавший из ОАЭ. На его теле нашли сыпь, похожую на ветрянку. Врач решил отправить образец на экспертизу», — говорится в сообщении.
Недавно страны по всему миру выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox). Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония.
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