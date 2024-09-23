Индиец привёз из ОАЭ на родину новый штамм оспы обезьян

На территории Индии зафиксировали первый случай заражения новейшим штаммом оспы обезьян. Он называется mpox сlade 1, сообщает агентство Ani. Больного нашли в Маллаппураме, штат Керала.

«Пациентом является 38-летний мужчина с лихорадкой, приехавший из ОАЭ. На его теле нашли сыпь, похожую на ветрянку. Врач решил отправить образец на экспертизу», — говорится в сообщении.