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26 августа, 16:37

Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике оспы обезьян

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения оспы обезьян на территории России и снижению рисков завоза вируса в нашу страну. Список предписаний появился в понедельник, 26 августа, на сайте ведомства.

Специалисты советуют на три недели изолировать контактировавших с носителями обезьяньей оспы. Кроме того, ведомство считает необходимым значительно усилить меры по выявлению лиц с подозрительными симптомами, "прибывших из эпидемически неблагополучных стран".

Оспа обезьян имеет клинические проявления, сходные с натуральной оспой. В основном, это повышение температуры и сыпь. Вирус может передаваться через близкие контакты, включая прикосновения, поцелуи или сексуальные отношения, а также через загрязнённые предметы, такие как постельное бельё, одежда и иглы.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / tourpics_net

Алексей Берковиц
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