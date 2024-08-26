Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения оспы обезьян на территории России и снижению рисков завоза вируса в нашу страну. Список предписаний появился в понедельник, 26 августа, на сайте ведомства.

Специалисты советуют на три недели изолировать контактировавших с носителями обезьяньей оспы. Кроме того, ведомство считает необходимым значительно усилить меры по выявлению лиц с подозрительными симптомами, "прибывших из эпидемически неблагополучных стран".

Оспа обезьян имеет клинические проявления, сходные с натуральной оспой. В основном, это повышение температуры и сыпь. Вирус может передаваться через близкие контакты, включая прикосновения, поцелуи или сексуальные отношения, а также через загрязнённые предметы, такие как постельное бельё, одежда и иглы.