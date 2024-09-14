Мировые страны выделили более 3,6 млн доз вакцины против оспы обезьян

Страны по всему миру уже выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В это количество входят 620 тысяч доз, которые были обещаны к поставке Европейской комиссией, Соединёнными Штатами, отдельными государствами Европейского союза, а также датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic. Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония.