Мировые страны выделили более 3,6 млн доз вакцины против оспы обезьян
Страны по всему миру уже выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В это количество входят 620 тысяч доз, которые были обещаны к поставке Европейской комиссией, Соединёнными Штатами, отдельными государствами Европейского союза, а также датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic. Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония.
Напомним, в середине августа ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам академика РНА Геннадия Онищенко человечество об опасности мутации оспы обезьян. Эксперт отметил, чем больше людей повергнутся заражению, тем сильнее вирус будет развиваться.
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