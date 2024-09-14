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13 сентября, 22:55

Мировые страны выделили более 3,6 млн доз вакцины против оспы обезьян

Страны по всему миру уже выделили более 3,6 миллиона доз вакцины для борьбы с оспой обезьян (mpox), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В это количество входят 620 тысяч доз, которые были обещаны к поставке Европейской комиссией, Соединёнными Штатами, отдельными государствами Европейского союза, а также датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic. Самую значительную долю — около трёх миллионов доз — предоставит Япония.

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Контактировавших с носителями обезьяньей оспы в России изолируют на 21 день

Напомним, в середине августа ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам академика РНА Геннадия Онищенко человечество об опасности мутации оспы обезьян. Эксперт отметил, чем больше людей повергнутся заражению, тем сильнее вирус будет развиваться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Артём Гапоненко
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