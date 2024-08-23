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23 августа, 09:27

Онищенко предупредил человечество о главной угрозе, которую сулит обезьянья оспа

Академик РНА Онищенко предупредил об опасности мутации оспы обезьян

Чем больше людей повергнутся заражению оспой обезьян, тем сильнее вирус будет мутировать и тем труднее поддаваться лечению. О такой опасности предупредил человечество бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Люди начали болеть и передавать друг другу инфекцию пока неестественным путем, но никто не исключает, что она начнет передаваться в классическом варианте, как натуральная оспа, воздушно-капельным способом», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, что на данный момент вирус обезьяньей оспы передаётся только при контакте с заражёнными приматами и от человека к человеку при очень близком прямом контакте (через прикосновения, поцелуи и половой контакт).

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это решение было вызвано вспышкой заболевания оспы обезьян в Демократической Республике Конго и его распространением в других странах континента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dorytv

Алексей Берковиц
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