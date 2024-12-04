Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго, убившем 140 человек

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестным заболеванием в Конго, жертвами которого стали более 140 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора внимательно отслеживают информацию о неизвестной болезни в Демократической Республике Конго», – говорится в сообщении.

3 декабря агентство Reuters, ссылаясь на местные власти, сообщило, что в юго-западной провинции страны в ноябре от этой болезни скончались 143 человека. Пострадавшие испытывали высокую температуру и сильные головные боли, а симптомы заболевания напоминали грипп, как отметил заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения Аполлинер Юмба. По их словам, многие больные умирают в домашних условиях из-за отсутствия медицинской помощи. При этом больше всего от болезни страдают женщины и дети.