Онищенко заявил об угрозе завоза смертельного вируса в Россию из-за новогодних туров в Китай
Онищенко: Вирус hMPV может разойтись по России из-за новогодних туров в Китай
В России метапневмовирус уже может незаметно распространяться, так как в январские каникулы многие россияне отправились в путешествие, в том числе и в Китай, где это заболевание достигло больших масштабов уже к концу декабря 2024 года. Об этом рассказал Life.ru эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Мы с вами первую половину января бездельничаем. Не только дальневосточники россияне, но и европейские россияне поехали гулять, в том числе и в Китай. Вот это обстоятельство для нас имеет значение, потому что через три дня мы пойдём на работу. Значит, за эти три дня все те, кто туда уехал, а это тысячи, даже десятки тысяч наших сограждан, вернутся в Россию, привезут этот вирус сюда
Он посоветовал россиянам не скрывать свои поездки в Китай, а честно рассказать врачу, если придётся обращаться в больницу с симптомами, похожими на ОРВИ. Онищенко напомнил, что в Казахстане сейчас этот вирус занимает 20%, а значит идёт его стремительное распространение. Эпидемиолог напомнил, что сама инфекция далеко не новая, о ней учёные уже знали и раньше.
По его словам, всем согражданам, которые сейчас будут возвращаться из туров по Китаю, следует носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания в нашей стране. Он призвал обращать внимание на симптомы, в частности на высокую температуру, с которой начинается болезнь. Онищенко подчеркнул, что чаще всего инфекция поражает детский организм, поэтому заболевший метапневмовирусом ребёнок может столкнуться с тяжёлым течением недуга. Первыми признаками заболевания эпидемиолог назвал не только температуру, но и насморк с кашлем. По его мнению, пока рано говорить о закрытии границ страны или других строгих мерах, которые помогли бы затормозить распространение инфекции.
«О летальном исходе говорить также пока не приходится. У китайцев вирус протекает тяжело, но о большой смертности говорить не нужно, паниковать не стоит», — заверил собеседник Life.ru.
Ранее Life.ru писал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Смертность данного вируса больше, чем у COVID-19, и достигает 43%. В Минздраве назвали пенсионеров и детей группами риска, которые наиболее подвержены тяжёлому течению болезни.